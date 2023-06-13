У Кривому Розі армія рф атакувала склад, де збирали воду у тому числі для потреб Херсонщини - МВС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 1982 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15134 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 46571 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40625 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45758 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114176 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180254 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197159 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144089 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137841 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41628 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31709 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13250 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11086 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27459 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 1978 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27460 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 46567 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197157 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1176 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1762 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19459 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24339 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40357 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Кривому Розі армія рф атакувала склад, де збирали воду у тому числі для потреб Херсонщини - МВС

Київ • УНН

 • 832527 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час нічного ракетного удару російських військ по Кривому Рогу було серед іншого атаковано склад бутильованої води, яку зокрема збирали для потреб Херсонської області. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону, пише УНН.

У Кривому Розі армія рф атакувала склад, де збирали воду у тому числі для потреб Херсонщини - МВС

Деталі

З його слів, одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок. "Там чотири жертви, молода сім'я 22 років і одна літня людина, і одного чоловіка приблизно 30-и років ми зараз ідентифікуємо", - вказав голова МВС.

Ракета також поцілила по складській будівлі, додав міністр.

"Це склад бутильованої води,... де працювало близько 25 людей цивільних... І ця вода розвозилася в усі куточки нашої держави, у тому числі в Херсонську область, кілька фур кілька днів тому пішли звідси саме з бутильованою водою для постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС", - сказав Клименко.

Голова МВС поінформував, що на складі "знайшли 7 наших цивільних громадян, одному з них було 17 років. Троє громадян знаходяться зараз в лікарні".

"І тому ми контстатуємо, що на даний момент 11 осіб, цивільних осіб, саме жителів міста Кривий Ріг, загинуло. І 28 у нас осіб знаходиться у лікарні, які проживали безпосередньо в житловому будинку", - повідомив міністр.

Доповнення

У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вночі сягнула 11 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96