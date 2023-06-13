У Кривому Розі армія рф атакувала склад, де збирали воду у тому числі для потреб Херсонщини - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час нічного ракетного удару російських військ по Кривому Рогу було серед іншого атаковано склад бутильованої води, яку зокрема збирали для потреб Херсонської області. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону, пише УНН.
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З його слів, одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок. "Там чотири жертви, молода сім'я 22 років і одна літня людина, і одного чоловіка приблизно 30-и років ми зараз ідентифікуємо", - вказав голова МВС.
Ракета також поцілила по складській будівлі, додав міністр.
"Це склад бутильованої води,... де працювало близько 25 людей цивільних... І ця вода розвозилася в усі куточки нашої держави, у тому числі в Херсонську область, кілька фур кілька днів тому пішли звідси саме з бутильованою водою для постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС", - сказав Клименко.
Голова МВС поінформував, що на складі "знайшли 7 наших цивільних громадян, одному з них було 17 років. Троє громадян знаходяться зараз в лікарні".
"І тому ми контстатуємо, що на даний момент 11 осіб, цивільних осіб, саме жителів міста Кривий Ріг, загинуло. І 28 у нас осіб знаходиться у лікарні, які проживали безпосередньо в житловому будинку", - повідомив міністр.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вночі сягнула 11 осіб.