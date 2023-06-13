В Кривом Роге армия рф атаковала склад, где собирали воду в том числе для нужд Херсонской области - МВД

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 8742 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 49725 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 102872 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 103067 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 244023 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127507 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117638 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 357108 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82945 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135362 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159626 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115763 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 16310 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96371 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61629 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 244054 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 282480 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 357129 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 337629 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385970 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62231 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96971 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116357 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160187 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76694 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Кривом Роге армия рф атаковала склад, где собирали воду в том числе для нужд Херсонской области - МВД

Киев • УНН

 • 832527 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время ночного ракетного удара российских войск по Кривому Рогу был среди прочего атакован склад бутилированной воды, которую в частности собирали для нужд Херсонской области. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.

В Кривом Роге армия рф атаковала склад, где собирали воду в том числе для нужд Херсонской области - МВД

Детали

По его словам, одна из вражеских ракет попала в пятиэтажный дом. "Там четыре жертвы, молодая семья 22 лет и один пожилой человек, и одного мужчину примерно 30-и лет мы сейчас идентифицируем", - указал глава МВД.

Ракета также попала по складскому зданию, добавил министр.

"Это склад бутилированной воды,.. где работало около 25 человек гражданских... И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе в Херсонскую область, несколько фур несколько дней назад ушли отсюда именно с бутилированной водой для пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС", - сказал Клименко.

Глава МВД проинформировал, что на складе "нашли 7 наших гражданских граждан, одному из них было 17 лет. Трое граждан находятся сейчас в больнице".

"И поэтому мы контстатируем, что на данный момент 11 человек, гражданских лиц, именно жителей города Кривой Рог, погибло. И 28 у нас человек находится в больнице, которые проживали непосредственно в жилом доме", - сообщил министр.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Количество погибших в результате ракетного удара российских войск по Кривому Рогу ночью достигло 11 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66