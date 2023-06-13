В Кривом Роге армия рф атаковала склад, где собирали воду в том числе для нужд Херсонской области - МВД

Детали

По его словам, одна из вражеских ракет попала в пятиэтажный дом. "Там четыре жертвы, молодая семья 22 лет и один пожилой человек, и одного мужчину примерно 30-и лет мы сейчас идентифицируем", - указал глава МВД.

Ракета также попала по складскому зданию, добавил министр.

"Это склад бутилированной воды,.. где работало около 25 человек гражданских... И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе в Херсонскую область, несколько фур несколько дней назад ушли отсюда именно с бутилированной водой для пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС", - сказал Клименко.

Глава МВД проинформировал, что на складе "нашли 7 наших гражданских граждан, одному из них было 17 лет. Трое граждан находятся сейчас в больнице".

"И поэтому мы контстатируем, что на данный момент 11 человек, гражданских лиц, именно жителей города Кривой Рог, погибло. И 28 у нас человек находится в больнице, которые проживали непосредственно в жилом доме", - сообщил министр.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Количество погибших в результате ракетного удара российских войск по Кривому Рогу ночью достигло 11 человек.