У Криму в кілометрі від епіцентру вибуху в будинках повибивало вікна

Цитата

"В кілометрі від епіцентру вибуху в домівках повилітали вікна", - пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Доповнення

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

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