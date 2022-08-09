У Криму в кілометрі від епіцентру вибуху в будинках повибивало вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У мережі показали наслідки вибухів в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канали.
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"В кілометрі від епіцентру вибуху в домівках повилітали вікна", - пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
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9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
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