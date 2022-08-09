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Не вижу никаких прилетов: мережа вибухнула мемами після "бавовни" у Криму

Не вижу никаких прилетов: мережа вибухнула мемами після "бавовни" у Криму

Київ • УНН

 • 489797 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українці заповнили соцмережі мемами після інформацію про "бавовну" в окупованому Криму та заяв міноборони рф, яке списало вибухи на детонацію боєприпасів, передає УНН.

Деталі

Українці оформлювали фото із пляжів Новофедорівки у стилі радянських фото із відпочинку, писали про "горящі тури", а ще знайшли фото колишнього російського прем'єра та президента рф дмитра медведєва з біноклем, яке підписали: "Не вижу никаких прилетов". 

Не оминули можливості пожартувати й офіційні установи та відомства.

Так гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський показав картинку марки із зображенням палаючого Кримського мосту і підписав: "Що, вже пора?"

А у ДСНС нагадали росіянам, що наразі на території України, а також у Криму, який є її частиною, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки і порадили "кидати недопалки трошки прицільніше поблизу російських військових баз".

Нагадаємо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

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