Не вижу никаких прилетов: мережа вибухнула мемами після "бавовни" у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українці заповнили соцмережі мемами після інформацію про "бавовну" в окупованому Криму та заяв міноборони рф, яке списало вибухи на детонацію боєприпасів, передає УНН.
Деталі
Українці оформлювали фото із пляжів Новофедорівки у стилі радянських фото із відпочинку, писали про "горящі тури", а ще знайшли фото колишнього російського прем'єра та президента рф дмитра медведєва з біноклем, яке підписали: "Не вижу никаких прилетов".
Не оминули можливості пожартувати й офіційні установи та відомства.
Так гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський показав картинку марки із зображенням палаючого Кримського мосту і підписав: "Що, вже пора?"
А у ДСНС нагадали росіянам, що наразі на території України, а також у Криму, який є її частиною, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки і порадили "кидати недопалки трошки прицільніше поблизу російських військових баз".
Нагадаємо
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".