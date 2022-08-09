Не вижу никаких прилетов: сеть взорвалась мемами после "хлопка" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинцы заполнили соцсети мемами после информации о "хлопке" в оккупированном Крыму и заявлений минобороны рф, которое списало взрывы на детонацию боеприпасов, передает УНН.
Детали
Украинцы оформляли фото с пляжей Новофедоровки в стиле советских фото с отдыха, писали о "горящих турах", а еще нашли фото бывшего российского премьера и президента рф дмитрия медведева с биноклем, которое подписали: "Не вижу никаких прилетов".
Не упустили возможности пошутить и официальные учреждения и ведомства.
Так гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский показал картинку марки с изображением горящего Крымского моста и подписал: "Что, пора?"
А в ГСЧС напомнили россиянам, что на территории Украины, а также в Крыму, который является ее частью, объявлен высокий уровень пожарной опасности и посоветовали "бросать окурки немного прицельнее вблизи российских военных баз".
Напомним
Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".