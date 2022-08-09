В Крыму в километре от эпицентра взрыва в домах выбило окна
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В сети показали последствия взрывов в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.
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"В километре от эпицентра взрыва в домах вылетели окна", - пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
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9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
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