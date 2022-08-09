В Крыму в километре от эпицентра взрыва в домах выбило окна

Цитата

"В километре от эпицентра взрыва в домах вылетели окна", - пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Дополнение

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не вижу никаких прилетов: сеть взорвалась мемами после "хлопка" в Крыму