У Криму стався вибух на залізничних коліях – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничних коліях, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ Telegram-канали.
Залізничне полотно було підірвано в Кіровському районі окупованого півострова.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, за попередніми даними, вибух стався близько 16-ї години дня, коли проїжджав товарний поїзд. Унаслідок вибуху пошкоджено залізничні колії.
Окупаційна влада заявила, що «рух поїздів по ділянці зупинено». Також повідомляють, що постраждалих немає.
Baza уточнює, що вибух стався прямо перед поїздом. Машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалося скло, але сам машиніст не постраждав.
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