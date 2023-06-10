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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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После взрыва на базе отдыха на Арабатской стрелке фиксируют выезд оккупантов в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 190391 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. После "прилета" на захваченную базу отдыха на Арабатской стрелке колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

После взрыва на базе отдыха на Арабатской стрелке фиксируют выезд оккупантов в оккупированный Крым

Цитата

«Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому сейчас колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым», - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонщины были слышны взрывы.

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