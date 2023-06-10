После взрыва на базе отдыха на Арабатской стрелке фиксируют выезд оккупантов в оккупированный Крым

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«Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому сейчас колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым», - написал Федоров в Telegram.

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На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонщины были слышны взрывы.