После взрыва на базе отдыха на Арабатской стрелке фиксируют выезд оккупантов в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. После "прилета" на захваченную базу отдыха на Арабатской стрелке колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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«Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому сейчас колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым», - написал Федоров в Telegram.
Дополнение
На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонщины были слышны взрывы.