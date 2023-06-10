Після вибуху на базі відпочинку на Арабатській стрілці фіксують виїзд окупантів в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Після "прильоту" на захоплену базу відпочинку на Арабатській стрілці колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають у тимчасово окупований Крим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
«Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку сьогодні вранці вирішили доєднатися кілька ракет. Загарбникам чомусь компанія не сподобалася, тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим», - написав Федоров у Telegram.
Доповнення
На Арабатській стрілці у Генічеському районі Херсонщини було чутно вибухи.