В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях – СМИ

Железнодорожное полотно было подорвано в Кировском районе оккупированного полуострова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, взрыв произошел около 16 часов дня, когда проезжал товарный поезд. В результате взрыва повреждены железнодорожные пути.

Оккупационные власти заявили, что «движение поездов по участку остановлено». Также сообщается, что пострадавших нет.

Baza уточняет, что взрыв произошёл прямо перед ж/д составом. Машинист локомотива, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпались стёкла, но сам машинист не пострадал.

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