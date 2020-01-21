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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У Кремлі заявили, що не чули про ідею "дати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до РФ"

Київ • УНН

 • 23337 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Ідея прописати в поправках до конституції РФ право регіонів України та Білорусі приєднатися до РФ не обговорюється. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію, що з’явилася в ряді ЗМІ, що один з учасників робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ нібито запропонував передбачити таке право, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.

У Кремлі заявили, що не чули про ідею "дати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до РФ"

“Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. В цілому це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я в перший раз чую це”, — сказав Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін 15 січня підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ і затвердив склад її учасників. До групи увійшли 75 політиків, законодавців, вчених і громадських діячів, а її співголовами стали голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, а також директор Інституту законодавства і порівняльного правознавства при уряді РФ Талія Хабрієва.

Додамо, що у Росії назвали статті конституції, які планують змінити.

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