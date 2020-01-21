У Кремлі заявили, що не чули про ідею "дати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до РФ"

“Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. В цілому це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я в перший раз чую це”, — сказав Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін 15 січня підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ і затвердив склад її учасників. До групи увійшли 75 політиків, законодавців, вчених і громадських діячів, а її співголовами стали голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, а також директор Інституту законодавства і порівняльного правознавства при уряді РФ Талія Хабрієва.

Додамо, що у Росії назвали статті конституції, які планують змінити.