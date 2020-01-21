В Кремле заявили, что не слышали об идее "дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к РФ"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ якобы предложил предусмотреть такое право, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это”, — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Добавим, что в России назвали статьи Конституции, которые планируют изменить.