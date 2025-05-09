У кремлі заявили, що рф одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я, але з нюансами
Київ • УНН
Речник путіна пєсков заявив, що росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я. Україна наполягає на повному припиненні вогню, а не частковому.
У кремлі заявили, що рф нібито одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я, але з нюансами. Про це росЗМІ заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.
рф одразу підтримала ідею 30-денного перемир'я з необхідністю врахувати нюанси
Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко09.05.25, 20:54 • 5740 переглядiв
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Крім того, пєсков додав, що військові рф аналізують ситуацію, пов'язану нібито з атаками ЗСУ на тлі оголошеного рф "перемир'я".
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що позиція України залишається незмінною - припинення вогню має бути повним і безумовним.