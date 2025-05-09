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Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
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Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

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В кремле заявили, что рф сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами

Киев • УНН

 • 2266 просмотра

Представитель путина песков заявил, что россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия. Украина настаивает на полном прекращении огня, а не частичном.

В кремле заявили, что рф сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами

В кремле заявили, что рф якобы сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с нюансами. Об этом росСМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

рф сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы 

- заявил песков.

Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко09.05.25, 20:54 • 5002 просмотра

Добавим

Кроме того, песков добавил, что военные рф анализируют ситуацию, связанную якобы с атаками ВСУ на фоне объявленного рф "перемирия".

США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и рф - СМИ09.05.25, 20:30 • 7356 просмотров

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что позиция Украины остается неизменной - прекращение огня должно быть полным и безусловным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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