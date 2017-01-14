У Козятині поліція затримала авто з ввареним номером

Під час несення служби у м. Козятин працівники поліції зупинили автомобіль “Мерседес”, яким керував 41-річний житель Житомирської області. Під час огляду автівки виявилось, що на ділянці кузовного номеру проводились зварювальні роботи.

Машина поміщена на арешт майданчик, призначено проведення експертизи.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 290 КК України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.