В Казатине полиция задержала авто с приваренным номером
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 14 января. УНН. В среду, 11 января в г. Казатин группа по обеспечению безопасности дорожного движения ГУНП остановила автомобиль "Мерседес", водитель которого не использовал ремень безопасности. Во время проверки транспортного средства выяснилось, что в месте расположения номера кузова проводились сварочные работы, сообщили УНН-Центр в ГУ НП в Винницкой области.
Во время несения службы в г. Казатин работники полиции остановили автомобиль "Мерседес", которым управлял 41-летний житель Житомирской области. Во время осмотра автомобиля оказалось, что на участке кузовного номера проводились сварочные работы.
Машина помещена на арест площадку, назначено проведение экспертизы.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 290 УК Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.