У Костянтинівці під ворожий обстріл потрапила пожежна частина: поранено четверо рятувальників

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“Оркам неписані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни. Сьогодні вночі росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка. Точніше — будівлю пожежно-рятувальної частини. Четверо рятувальників отримали поранення. Загиблих серед особового складу частини, на щастя, немає”, — ідеться в повідомленні.



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Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що внаслідок обстрілу міста загинула людина.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області — є загиблий. Також під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які підвозили воду жителям міста. За словами очільника ОВА, також росіяни здійснили артобстріл смт Райгородок Миколаївської громади. Є інформація про 2 загиблих та 1 пораненого.