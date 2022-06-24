В Константиновке под вражеский обстрел попала пожарная часть: ранены четверо спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня ночью армия рф обстреляла здание пожарно-спасательной части в городе Константиновка, что в Донецкой области. В результате удара четверо спасателей получили ранение, один человек погиб. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует УНН.
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“Оркам неписаны никакие законы и конвенции. В частности, Женевская конвенция, защищающая пожарных во время войны. Сегодня ночью россия в очередной раз обстреляла город Константиновка. Точнее — здание пожарно-спасательной части. Четверо спасателей получили ранения. Погибших среди личного состава части, к счастью, не имеем”, — говорится в сообщении.
Детали
Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что в результате обстрела города погиб человек.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области — есть погибший. Также под вражеский обстрел попали спасатели, подвозившие воду жителям города. По словам главы ОВА, также россияне совершили артобстрел пгт Райгородок Николаевской общины. Есть информация о 2 погибших и 1 раненом.