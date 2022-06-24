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Донеччина: під ворожий обстріл потрапили рятувальники

Донеччина: під ворожий обстріл потрапили рятувальники

Київ • УНН

 • 151676 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області – є загиблий. Також під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які підвозили воду жителям міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

"Росіяни продовжують вбивати цивільних та нищити інфраструктуру на Донеччині – як на фронті, так і у відносному тилу. Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання", - написав Кириленко.

За словами очільника ОВА, також росіяни здійснили артобстріл смт Райгородок Миколаївської громади. Є інформація про 2 загиблих та 1 пораненого.

Також Кириленко додав, що у Мар’їнській громаді впродовж ночі тривали артилерійські та мінометні обстріли. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів почалися пожежі.

Додамо

За даними поліції, за добу окупанти вдарили по Донеччині 18 разів.

Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч".

Нагадаємо

23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей отримали поранення. За словами голови ОВА Павла Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

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