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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 14874 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Донеччина: росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені

Донеччина: росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені

Київ • УНН

 • 87249 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в області росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені. Про це інформує УНН.

Деталі

За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей отримали поранення.

За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені.

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