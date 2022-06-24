Донеччина: росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені

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За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей отримали поранення.

За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені.