Донеччина: росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в області росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 - поранені. Про це інформує УНН.
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За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей отримали поранення.
За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені.