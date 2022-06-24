Донецкая область: россияне убили 6 мирных жителей, еще 5 – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в области россияне убили 6 мирных жителей, еще 5 – ранены. Об этом информирует УНН.
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За 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 во Временном Яру. Еще 5 человек получили ранения.
По словам главы ОВА, пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В Харьковские области за сутки оккупанты расстреляли 2 мирных, еще 10 – ранены.