Донецкая область: под вражеский обстрел попали спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области - есть погибший. Также под вражеский обстрел попали спасатели, подвозившие воду жителям города. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
"Россияне продолжают убивать гражданскую и уничтожать инфраструктуру на Донбассе – как на фронте, так и в относительном тылу. Константиновка испытала вражеский ракетный удар – известно о по меньшей мере одного погибшего гражданского, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, прибывшие для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, россияне совершили артобстрел пгт Райгородок Николаевской общины, есть информация о 2 погибших и 1 раненом.
Также Кириленко добавил, что в Марьинской общине в течение ночи продолжались артиллерийские и минометные обстрелы. В Максимилианке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов занялись пожары.
Добавим
По данным полиции, за сутки оккупанты ударили по Донецкой области 18 раз.
Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".
Напомним
За 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 во Временном Яру. Еще 5 человек получили ранения. По словам главы ОВА Павла Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.