У космосі вибухнув бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Паливний бак російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" вибухнув в космосі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку 18-ї ескадрильї контролю космічного простору Військово-повітряних сил США в Twitter.
За її інформацією, вибух стався ще 8 травня між 7:02 і 8:51 за київським часом. В результаті події були виявлені 65 уламків. Причиною вибуху не було зіткнення з іншим об'єктом.
"Фрегат-СБ" - модифікація розгінного блоку "Фрегат" з блоком баків, призначена для ракет середнього і важкого класів. За допомогою "Фрегат-СБ" ракета-носій "Зеніт-3М" 18 липня 2011 року вивела на орбіту російську астрофізичну обсерваторію "Спектр-Р".
Нагадаємо, Сполучені Штати зацікавлені у партнерстві з Росією в освоєнні Місяця за певних умов, але поки неясно, чи хоче Москва брати участь у цьому процесі.