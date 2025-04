Глава NASA: Політ на Місяць дає США важелі впливу на партнерів

У березні 2019-го року віцепрезидент США Майк Пенс заявив про прискорення програми висадки на Місяць, яка має назву “Артеміда”. Відповідно до оновлених планів, політ на супутник Землі має відбутись 2024-го року. Вартість проекту складає до 30 мільярдів доларів.

Раніше цього року інформаційна агенція Reuters повідомила, що США готують міжнародну угоду, яка передбачає видобування корисних копалин на Місяці.

“Я не хочу говорити, що ми” повертаємося “туди. Ні, ми рухаємося вперед і маємо намір там лишитися, а всі накопичені знання пізніше взяти з собою і на Марс”, — заявив про планований політ до Місяця Брайденстайн, — “І коли ми говоримо про всі ці можливості як про елемент могутності країни, це в якійсь мірі дає нам важелі впливу на наших міжнародних партнерів, можливість висувати умови щодо того, якої поведінки в космосі ми від них очікуємо”, -підкреслив Брайденстайн.

Big News! The #Artemis generation is going to the Moon to stay. I’m excited to announce that we have selected 3 U.S. companies to develop human landers that will land astronauts on the Moon: @BlueOrigin, @Dynetics & @SpaceX. https://t.co/mF6OzFqJJC pic.twitter.com/nuMQlDIyGS

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 30, 2020

За словами Брайденстайна, багато держав хотіли б взяти участь у місячній програмі США.

Глава NASA також відзначив, що країни, які “завдають шкоди космічному простору і ставлять під загрозу дослідження космосу”, навряд чи будуть запрошені до співпраці.

Одне з питань, адресованих Брайденстайну, стосувалось співпраці з Росією.

“Вирушаючи до Місяця, нам, зрозуміло, хотілося б взяти з собою наших партнерів по МКС. Питання в тому, чи хоче Росія бути частиною цих планів і на якому рівні. На це питання у мене зараз немає відповіді. Але нам виразно хотілося б бачити продовження співпраці. Навіть після того, як ми відновимо запуски американських астронавтів на американських ракетах, не варто забувати, що половина МКС належить Росії. І, якщо ми розраховуємо продовжувати її спільне використання, потрібно бути готовими літати туди на російських „Союзах“, а також відправляти космонавтів на наших кораблях”, — сказав Джим Брайденстайн.

При цьому глава NASA дав зрозуміти, що така співпраця не повинна ставити США в залежність від зарубіжних партнерів. За його словами, ситуації, коли російські ракети були єдиним засобом доставки американських астронавтів на орбіту, більше допустити не можна.

“З 2011 року ми опинилися у становищі, коли ми повністю залежимо від російських „Союзів “. Ми даємо їм готівку, вони запускають наших астронавтів. Це не те співробітництво, якого б нам хотілося. Ми шукаємо рівноправного партнерства, коли обидві країни можуть використовувати ракети один одного”, — підкреслив Брайденстайн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про право США використовувати ресурси Місяця.