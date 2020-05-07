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Глава NASA: Полет на Луну дает США рычаги влияния на партнеров

Киев • УНН

 • 19145 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Соединенные Штаты заинтересованы в партнерстве с Россией в освоении Луны при определенных условиях, но пока неясно, хочет ли Москва участвовать в этом процессе. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в ходе вебинара, организованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Глава NASA: Полет на Луну дает США рычаги влияния на партнеров

В марте 2019-го года вице-президент США Майк Пенс заявил об ускорении программы высадки на Луну, которая называется “Артемида”. Согласно обновленным планам, полет на спутник Земли должен состояться 2024-го года. Стоимость проекта составляет до 30 млрд долларов.

Ранее в этом году информационное агентство Reuters сообщило, что США готовят международное соглашение, которое предусматривает добычу полезных ископаемых на Луне.

“Я не хочу говорить, что мы” возвращаемся “туда. Нет, мы движемся вперед и намерены там остаться, а все накопленные знания позже взять с собой и на Марс”, — заявил о планируемом полете к Луне Брайденстайн. — “И когда мы говорим про все эти возможности как об элементе могущества страны, это в какой-то степени дает нам рычаги влияния на наших международных партнеров, возможность выдвигать условия о том, какого поведения в космосе мы от них ожидаем”, — подчеркнул Брайденстайн.

Big News! The #Artemis generation is going to the Moon to stay. I’m excited to announce that we have selected 3 US companies to develop human landers that will land astronauts on the Moon : @BlueOrigin , @Dynetics & @SpaceX . https://t.co/mF6OzFqJJC pic.twitter.com/nuMQlDIyGS

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 30, 2020

По словам Брайденстайна, многие государства хотели бы принять участие в лунной программе США.

Глава NASA также отметил, что страны, которые “наносят вред космическому пространству и ставят под угрозу исследования космоса”, вряд ли будут приглашены к сотрудничеству.

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Один из вопросов, адресованных Брайденстайну, касался сотрудничества с Россией.

“Отправляясь к Луне, нам, разумеется, хотелось бы взять с собой наших партнеров по МКС. Вопрос в том, хочет ли Россия быть частью этих планов и на каком уровне. На этот вопрос у меня сейчас нет ответа. Но нам определенно хотелось бы видеть продолжение сотрудничества. Даже после того, как мы восстановим запуски американских астронавтов на американских ракетах, не стоит забывать, что половина МКС принадлежит России. И, если мы рассчитываем продолжать ее совместное использование, нужно быть готовыми летать туда на российских „Союзах“, а также отправлять космонавтов на наших кораблях”, — сказал Джим Брайденстайн.

При этом глава NASA дал понять, что такое сотрудничество не должно ставить США в зависимость от зарубежных партнеров. По его словам, ситуации, когда российские ракеты были единственным средством доставки американских астронавтов на орбиту, больше допустить нельзя.

“С 2011 года мы оказались в положении, когда мы полностью зависим от российских „Союзов“. Мы даем им наличные, они запускают наших астронавтов. Это не то сотрудничество, которого бы нам хотелось. Мы ищем равноправного партнерства, когда обе страны могут использовать ракеты друг друга”, — подчеркнул Брайденстайн.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны.

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