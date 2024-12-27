Шольц о разговоре с путиным: использовал, чтобы дать ему понять, что война должна заканчиваться

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговора с российским диктатором владимиром путиным дай ему понять, что война должна заканчиваться, но подробно не раскрыл подробностей своих переговоров. Об этом Шольц заявил в интервью немецкому изданию t-online, передает УНН.

"Я использовал свой разговор, чтобы однозначно дать путину понять, что война должна заканчиваться. Такие разговоры являются конфиденциальными по уважительным причинам - и я этого придерживаюсь", - сказал Шольц.

Шольц отметил, что в разговоре с Путиным он дал ему понять, что поддержка Германии Украине не ослабнет.

"Я ему дал понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 млрд евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире. Мне было важно, чтобы путин услышал и мое видение его войны", - добавил Шольц.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с кремлевским диктатором владимиром путиным в ноябре призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.