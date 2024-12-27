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ВСУ могут выйти из курской области до весны 2025 года - Bloomberg

ВСУ могут выйти из курской области до весны 2025 года - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 4817 просмотра

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Украинские войска уже потеряли половину захваченной территории в курской области рф. По данным Bloomberg, из-за недостатка живой силы и присутствия северокорейских войск, ВСУ могут быть вынуждены отступить до весны.

Вооруженные силы Украины в курской области рф уже потеряли половину захваченной территории, а к началу весны 2025 года украинские военные могут выйти из курщины, ведь будут рисковать попасть в окружение. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, после неожиданного наступления на курскую область в начале этого года украинские войска потеряли около половины территории, которая была захвачена, и Украина может потерять остальную захваченную территорию за несколько месяцев, что лишит Киев важного рычага влияния на переговоры о прекращении огня с Россией.

"В случае более согласованных усилий москвы, чтобы вытеснить украинские войска из Курска, возможно, уже в следующем месяце, силы Киева смогут удерживать землю лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить - или рисковать попасть в окружение", - заявили изданию официальные лица США.

Издание отмечает, что ВСУ на Курщине уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущего потока поставок от США, а также Украина противостоит примерно 12 тыс. северокорейских войск, из которых уже было убито или ранено более 1000 человек. Кроме того, КНДР может предоставить еще около 8000 солдат для поддержки усилий России в Курской области.

"Это время является важным, поскольку украинские официальные лица заявили, что они надеялись использовать территорию, захваченную в Курске, как разменную монету на любых переговорах. Хотя избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что хочет как можно быстрее положить конец войне, но двум сторонам могут понадобиться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня, учитывая сложность ситуации как с Украиной, так и с Россией", - добавляет издание.

Двое собеседников издания выразили надежду, что Президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить из Курска достаточно быстро, чтобы избежать значительных потерь.

Напомним

На фронте с начала суток, 27 декабря, произошло 100 боевых столкновений. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 34 попытки наступления. 11 штурмов украинские военные отбили на Курщине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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