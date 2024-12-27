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Никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа: Зеленский о санкциях от США в отношении Иванишвили

Никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа: Зеленский о санкциях от США в отношении Иванишвили

Киев  •  УНН

 • 2225 просмотра

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США ввели санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили из-за его пророссийской деятельности. Зеленский поблагодарил за этот шаг и призвал европейских партнеров применить аналогичные ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за "сильный шаг" по санкциям против почетного председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта" и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили и призвал всех европейских партнеров сделать так же, передает УНН.

"Благодарен Соединенным Штатам за сильный шаг в поддержку грузинского народа и всего нашего региона - санкции против Бидзины Иванишвили. Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина. Потеря любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", - написал Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых лиц в его "мафиозной группе".

Украина ввела санкции против грузинских властей: что известно о решении5 дек. 2024, 07:59 • 24941 просмотр

"Сейчас еще одно решительное действие - сильные санкции Америки. И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа. Верим, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе", - добавил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 27 декабря, Министерство финансов США ввело санкции против почетного председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта" и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.

Напомним

Правительство Грузии отказалось от переговоров о вступлении в ЕС и бюджетных грантов до конца 2028 года. Решение объявлено после резолюции Европарламента, осудившей парламентские выборы в Грузии.

После этого решения в стране продолжаются митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европейский совет по ситуации в Грузии. Зеленский заявил, что подконтрольные России власти Грузии отказываются от сотрудничества с ЕС и работают в пользу путина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика