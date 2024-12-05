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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ввела санкции против грузинских властей: что известно о решении

Украина ввела санкции против грузинских властей: что известно о решении

Киев  •  УНН

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Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении представителей грузинской власти, которые поддерживают политику рутина. Зеленский призвал международных партнеров действовать так же принципиально.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ введя в действие решение СНБО  о санкциях в отношении представителей грузинской власти, которые поддерживают политику российского диктатора владимира  путина.  Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает УНН

Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально

- заявил Зеленский.

Дополнение 

Накануне Зеленский анонсировал санкционные решения в отношении властей Грузии из-за ее пророссийской позиции.

Ситуация в Грузии обостряется. В среду, 4 декабря, грузинская полиция провела серию обысков в офисах оппозиционных партий и задержала нескольких лидеров оппозиции. Среди задержанных - Ника Гварамия и другие активисты, некоторые из них сообщают о применении силы. Оппозиционные силы и правозащитники называют такие действия полиции политическим преследованием, а их сторонники организуют новые акции протеста.

Протесты вспыхнули в Грузии 28 ноября из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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