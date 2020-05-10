В космосе взорвался бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Топливный бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США в Twitter.
По ее информации, взрыв произошел еще 8 мая между 7:02 и 8:51 по киевскому времени. В результате происшествия были обнаружены 65 обломков. Причиной взрыва не было столкновение с другим объектом.
"Фрегат-СБ" — модификация разгонного блока "Фрегат" со сбрасываемым блоком баков, предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. При помощи "Фрегат-СБ" ракета-носитель "Зенит-3М" 18 июля 2011 года вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-Р".
Напомним, Соединенные Штаты заинтересованы в партнерстве с Россией в освоении Луны при определенных условиях, но пока неясно, хочет ли Москва участвовать в этом процессе.