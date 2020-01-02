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У команді Зеленського склали свій топ змін в Україні з нового року

У команді Зеленського склали свій топ змін в Україні з нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У "Зе!команді" розповіли, які зміни очікують на українців з початку нового року, внісши туди, зокрема, зростання мінімальної зарплати, скасування недоторканності народних депутатів та інше, передає УНН з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці Команди Зеленського у Facebook.

"Розпочинаємо новий рік із гарних новин! Від 1 січня на українців чекає низка приємних змін", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • мінімальна зарплата збільшується до 4 723 грн;
  • з 1 лютого запрацює програма з підтримки малого та середнього підприємництва;
  • скасовується депутатська недоторканність;
  • воїни-добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою;
  • пільговики зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги;
  • вчителі середньої школи зі стажем не більше 10 років отримають грошову допомогу розміром 21 тис. грн;
  • українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах;
  • почне функціонувати новий Виборчий кодекс.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

Як повідомлялося, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.

Українські Національні Новини

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