У команді Зеленського склали свій топ змін в Україні з нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У "Зе!команді" розповіли, які зміни очікують на українців з початку нового року, внісши туди, зокрема, зростання мінімальної зарплати, скасування недоторканності народних депутатів та інше, передає УНН з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці Команди Зеленського у Facebook.
"Розпочинаємо новий рік із гарних новин! Від 1 січня на українців чекає низка приємних змін", - йдеться в повідомленні.
Зокрема:
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- мінімальна зарплата збільшується до 4 723 грн;
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- з 1 лютого запрацює програма з підтримки малого та середнього підприємництва;
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- скасовується депутатська недоторканність;
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- воїни-добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою;
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- пільговики зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги;
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- вчителі середньої школи зі стажем не більше 10 років отримають грошову допомогу розміром 21 тис. грн;
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- українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах;
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- почне функціонувати новий Виборчий кодекс.
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Нагадаємо, з 1 січня 2020 року набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності.
Як повідомлялося, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.