У КНР перестали вважати собак їстівними тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. КНР офіційно перестала вважати собак їстівними тваринами, що стало реакцією на спалах коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Міністерство сільського господарства заявило, що Китай розробив нові керівні принципи для реклассифікації собак, як домашніх тварин, а не домашньої худоби, що є частиною реакції на спалах коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Так, фраза "домашня худоба" застосовується щодо тварин, яких можна розводити для забезпечення їжі, молока, хутра, клітковини і ліків, або для військових потреб. Однак тепер собаки будуть регулюватися саме як домашні тварини.
Варто відзначити, що вживання в їжу собак і кішок стає все більш непопулярним у Китаї, і південне місто Шеньчжень стало першим містом в КНР, що заборонило подібне минулого місяця.
Нагадаємо, що Китай закрив на карантин місто на кордоні з Росією.