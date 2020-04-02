В одном из городов Китая запретили есть собак и кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Китайский город Шэньчжэнь запретил употреблять в пищу собак и кошек в hfvrf[ более широкой борьбы с торговлей дикими животными с момента появления нового коронавируса. Об этом пишет EUobserver, передает УНН.
Ученые подозревают, что коронавирус передается людям от животных. Некоторые из самых ранних случаев были обнаружены у людей, посещавших рынок в китайском городе Ухань, где продавались летучие мыши, змеи, циветты и другие животные, пишет издание.
Напомним, на продуктовом рынке в городе Ухань - первичном эпицентре коронавирусной инфекции - первой заболела продавец креветок, считают китайские медики.