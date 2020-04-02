В одному з міст Китаю заборонили їсти собак і кішок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Китайське місто Шеньчжень заборонило вживати в їжу собак і кішок у межах більш широкої боротьби з торгівлею дикими тваринами з моменту появи нового коронавірусу. Про це пише EUobserver, передає УНН.
Учені підозрюють, що коронавірус передається людям від тварин. Деякі з найбільш ранніх випадків були виявлені у людей, які відвідували ринок у китайському місті Ухань, де продавалися кажани, змії, цивети й інші тварини, пише видання.
Нагадаємо, на продуктовому ринку в місті Ухань — первинному епіцентрі коронавірусної інфекції — першою захворіла продавчиня креветок, вважають китайські медики.