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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 1528 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

Киев  •  УНН

 • 17390 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китай закрыл на карантин город, расположенный вблизи российской границы, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Город с 70 тыс. жителей на китайской стороне границы с Россией сегодня утром ушло на карантин, чтобы попытаться сдерживать распространение нового коронавируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что правительство города Суйфэньхэ постановило, что все жители должны оставаться в своих домах, а ворота и входные двери в дома будут строго охраняться.

"Жителям разрешается отправлять одного человека с каждого домохозяйства каждые три дня. Они должны пройти сканирование QR-кода, проверку регистрации, температуры и носить маску. За период с 21 марта по 7 апреля по меньшей мере 84 случая COVID-19 были подтверждены у людей, въехавших в Китай через границу в Суйфэньхэ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство из них - китайские путешественники, которые ехали в командировку и возвращаются из России.

Напомним, количество больных COVID-19 в России превысило 8,6 тыс., умерло 63 человека.

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