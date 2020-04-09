Китай закрыл на карантин город на границе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китай закрыл на карантин город, расположенный вблизи российской границы, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Город с 70 тыс. жителей на китайской стороне границы с Россией сегодня утром ушло на карантин, чтобы попытаться сдерживать распространение нового коронавируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что правительство города Суйфэньхэ постановило, что все жители должны оставаться в своих домах, а ворота и входные двери в дома будут строго охраняться.
"Жителям разрешается отправлять одного человека с каждого домохозяйства каждые три дня. Они должны пройти сканирование QR-кода, проверку регистрации, температуры и носить маску. За период с 21 марта по 7 апреля по меньшей мере 84 случая COVID-19 были подтверждены у людей, въехавших в Китай через границу в Суйфэньхэ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство из них - китайские путешественники, которые ехали в командировку и возвращаются из России.
Напомним, количество больных COVID-19 в России превысило 8,6 тыс., умерло 63 человека.