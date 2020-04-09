Китай закрив на карантин місто на кордоні з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Китай закрив на карантин місто, розташоване поблизу російського кордону, щоб стримати поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Місто з 70 тис. жителів на китайській стороні кордону з Росією сьогодні вранці пішло на карантин, щоб спробувати стримувати поширення нового коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що уряд міста Суйфеньхе постановив, що всі жителі мають залишатись у своїх будинках, а ворота та вхідні двері в будинки будуть суворо охоронятись.
“Жителям дозволяється відправляти одну людину з кожного домогосподарства кожні три дні. Вони повинні пройти сканування QR-коду, перевірку реєстрації, температури та носити маску. За період з 21 березня по 7 квітня щонайменше 84 випадки COVID-19 були підтверджені у людей, які в'їхали в Китай через кордон в Суйфеньхе”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість з них - китайські мандрівники, які їхали у відрядження та повертаються з Росії.
Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 8,6 тис., померло 63 людини.