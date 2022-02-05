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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У КНДР заарештували вчительку та учнів за "капіталістичні" танці

У КНДР заарештували вчительку та учнів за "капіталістичні" танці

Київ • УНН

 • 41633 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Влада Північної Кореї заарештувала викладачку танців і кількох її учнів після того, як та використала іноземні медіа, щоб навчити їх “капіталістичним” танцям. Про це повідомляє Радіо “Вільна Азія”, пише УНН.

Деталі

У Північній Кореї затримали викладачку танців та кількох її учнів. Вони вивчали танці закордонних поп-зірок, що забороняється законом КНДР.

Цитата

"Інспекційна група щодо антисоціалізму, яка є спільною операцією Департаменту держбезпеки та поліції, інтенсивно переслідує за перегляд південнокорейських фільмів та розповсюдження іноземних медіа", – сказав співрозмовник РВА, який залишився анонімним.

Джерело повідомило, що влада Північної Кореї, як правило, дещо м’якше дотримується правил з наближенням Соллала, свята місячного Нового року, яке відзначалося у вівторок. Як наслідок у цей час, люди відчувають більше свободи для перегляду південнокорейських фільмів або прослуховування іноземних пісень.

Однак цього року Інспекція з антисоціалізму була пильнішою у дотриманні закону про думку та культуру, сказала вона.

«Учні-підлітки вчилися танцювати, імітуючи хореографію на екрані. Інспекційна група по антисоціалізму вилучила флешку і відвезла викладача та всіх учнів до свого штабу. Жити лише на місячну зарплату вчителя в 3000 вон [60 центів] було важко, тому вона заробляла на життя, організувавши приватну академією танців у власному помешканні" - про це повідомив другий анонім.

За даними другого джерела, учні середньої та старшої школи відвідували приватні уроки двічі на тиждень, протягом однієї або двох годин, за ціною близько 10 доларів за годину.

"Вони воліли навчитися танцювати, як це роблять у Південній Кореї, Китаї та Америці, а не в північнокорейському стилі. Отже, вона навчила їх, як", – сказав він.

Додамо

Наприкінці 2020 року Північна Корея прийняла жорсткий Закон про ліквідацію реакційної думки та культури, який карає громадян за широкий спектр правопорушень, здебільшого пов’язаних із переглядом, зберіганням або розповсюдженням медіа з капіталістичних країн, зокрема з Південної Кореї та США. Закон передбачає смертну кару у якості найсторсткішого покарання для тяжких порушників.

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