В КНДР арестовали учительницу и учеников за "капиталистические" танцы

Детали

В Северной Корее задержали преподавательницу танцев и нескольких её учеников. Они изучали танцы зарубежных поп-звезд, что запрещается законом КНДР.

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"Инспекционная группа по антисоциализма, которая является совместной операцией Департамента госбезопасности и полиции, интенсивно преследует за просмотр южнокорейских фильмов и распространение иностранных СМИ", - сказал собеседник РВА, который остался анонимным.

Источник сообщил, что власти Северной Кореи, как правило, несколько мягче придерживаются правил с приближением Соллала, праздника лунного Нового года, который отмечался во вторник. Как следствие в это время, люди испытывают свободу для просмотра южнокорейских фильмов или прослушивания иностранных песен.

Однако в этом году Инспекция по антисоциализма была сильнее в соблюдении закона о мнении и культуре, сказала она.

"Ученики-подростки учились танцевать, имитируя хореографию на экране. Инспекционная группа по антисоциализму изъяла флешку и отвезла преподавателя и всех учеников в свой штаб. Жить только на месячную зарплату учителя в 3000 вон [60 центов] было трудно, поэтому она зарабатывала на жизнь, организовав частную академию танцев в собственном доме" - об этом сообщил второй аноним.

По данным второго источника, ученики средней и старшей школы посещали частные уроки дважды в неделю, в течение одного или двух часов, по цене около 10 долларов за час.

"Они хотели научиться танцевать, как это делают в Южной Корее, Китае и Америке, а не в северокорейском стиле. Итак, она научила их, как", - сказал он.

Добавим

В конце 2020 года Северная Корея приняла жесткий Закон о ликвидации реакционной мысли и культуре, который наказывает граждан за широкий спектр правонарушений, в основном связанных с просмотром, хранениии или распространении медиа из капиталистических стран, в частности из Южной Кореи и США. Закон предусматривает смертную казнь в качестве самого жесткого наказания для тяжких нарушителей.

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