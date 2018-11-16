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У КНДР провели випробування нової зброї

У КНДР провели випробування нової зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто проінспектував випробування нового передового стратегічного озброєння, які були успішно проведені на полігоні в Академії оборонних наук. Про це в п’ятницю повідомило пхеньянське агентство ЦТАК, інформує УНН.

“Після демонстрації потужності нової зброї верховний лідер Кім Чен Ин заявив, що вчені і промисловці виконали величезну роботу, яка покликана підвищити обороноздатність країни”, — повідомляє агентство. Кім Чен Ин також заявив, що КНДР як і раніше віддає пріоритет розвитку оборонних технологій і наукових розробок у цій сфері.

Ніяких подробиць про те, яку саме зброю було випробувано не наводиться. При цьому ЦТАК відзначає, що її розробка почалася при попередньому лідері КНДР Кім Чен Ірі.

Останній раз ЗМІ країни повідомляли про присутність Кім Чен Ина на випробуваннях зброї в листопаді минулого року. Тоді Пхеньян провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети нового типу “Хвасон-15”, яка, за оцінками експертів, має дальність польоту близько 13 тисяч км.

Як повідомляв УНН, КНДР і Південна Корея обговорюють з’єднання автомобільних доріг та залізничних шляхів.

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