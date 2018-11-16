В КНДР провели испытания нового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового стратегического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Об этом в пятницу сообщило пхеньянское агентство ЦТАК, информирует УНН.
“После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны”, — сообщает агентство. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР по-прежнему отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере.
Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано не приводится. При этом ЦТАК отмечает, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.
Последний раз СМИ страны сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре прошлого года. Тогда Пхеньян провел запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа “Хвасон-15”, которая, по оценкам экспертов, имеет дальность полета около 13 тысяч км.
Как сообщал УНН, КНДР и Южная Корея обсуждают соединения автомобильных дорог и железнодорожных путей.