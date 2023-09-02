У Київському зоопарку розпочався сезон кавунових вікендів: коли можна відвідати захід

Цитата

“У Київському зоопарку розпочався сезон соковитих кавунових вікендів Кожні вихідні вересня відвідувачі можуть спостерігати за частиною програми зі збагачення середовища для мешканців Київзоо – кавуновими сніданками”, - йдеться у повідомлені.

Деталі

Завтра, 3 вересня, сіаманги знову насолодяться кавунами. У великому природному вольєрі сіамангів біля Центрального входу відбудеться показове годування о 10:20.

Також інформація про наступні кавунові сніданки для тварин буде розміщена в соціальних мережах Київзоо щоп'ятниці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у Київському зоопарку облаштували авіарій для родини врятованих папуг жако. У новому вольєрі для птахів створили умови, наближені до природних.