У Київському зоопарку розпочався сезон кавунових вікендів: коли можна відвідати захід
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Київському зоопарку розпочався сезон кавунових сніданків для тварин. Кожні вихідні вересня відвідувачі можуть побачити, як мешканці зоопарку насолоджуються цією соковитою ягодою, інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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“У Київському зоопарку розпочався сезон соковитих кавунових вікендів Кожні вихідні вересня відвідувачі можуть спостерігати за частиною програми зі збагачення середовища для мешканців Київзоо – кавуновими сніданками”, - йдеться у повідомлені.
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Завтра, 3 вересня, сіаманги знову насолодяться кавунами. У великому природному вольєрі сіамангів біля Центрального входу відбудеться показове годування о 10:20.
Також інформація про наступні кавунові сніданки для тварин буде розміщена в соціальних мережах Київзоо щоп'ятниці.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у Київському зоопарку облаштували авіарій для родини врятованих папуг жако. У новому вольєрі для птахів створили умови, наближені до природних.