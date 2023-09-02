В Киевском зоопарке начался сезон арбузных уикендов: когда можно посетить мероприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киевском зоопарке начался сезон арбузных завтраков для животных. Каждые выходные сентября посетители могут увидеть, как жители зоопарка наслаждаются этой сочной ягодой, информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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“В Киевском зоопарке начался сезон сочных арбузных уикендов Каждые выходные сентября посетители могут наблюдать за частью программы по обогащению среды для обитателей Киевзоо – арбузными завтраками”, - говорится в сообщении.
Детали
Завтра, 3 сентября, сиаманги снова насладятся арбузами. В большом естественном вольере сиамангов возле Центрального входа состоится показательное кормление в 10:20.
Также информация о следующих арбузных завтраках для животных будет размещена в социальных сетях Киевзоо каждую пятницу.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Киевском зоопарке обустроили авиарий для семьи спасенных попугаев жако. В новом вольере для птиц создали условия, приближенные к естественным.