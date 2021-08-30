У київському метро технічні проблеми: можливі труднощі з поповненням е-квитка

Деталі

Фахівці вже усунули причини технічного збою. Система відновлює свою роботу та запрацює у штатному режимі орієнтовно протягом години.

Усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.

Нагадаємо

Учора через загрозу підтоплення після зливи, що пройшла у Києві в неділю, закрили вхід на станцію столичного метро “Героїв Дніпра”. Наразі станція працює у звичайному режимі.