У київському метро технічні проблеми: можливі труднощі з поповненням е-квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У столичному метрополітені через технічні проблеми із серверами автоматичної системи оплати проїзду можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок. Про це повідомляє КП "ГіОЦ", інформує УНН.
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Фахівці вже усунули причини технічного збою. Система відновлює свою роботу та запрацює у штатному режимі орієнтовно протягом години.
Усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.
Нагадаємо
Учора через загрозу підтоплення після зливи, що пройшла у Києві в неділю, закрили вхід на станцію столичного метро “Героїв Дніпра”. Наразі станція працює у звичайному режимі.