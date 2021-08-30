В киевском метро технические проблемы: возможны сложности с пополнением э-билета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В столичном метрополитене из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда возможные сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Об этом сообщает КП “ГИВЦ”, информирует УНН.
Детали
Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает свою работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа.
Все приобретенные заранее поездки срабатывают.
Напомним
Вчера из-за угрозы подтопления после ливня, прошедшего в Киеве в воскресенье, закрыли вход на станцию столичного метро “Героев Днепра”. Сейчас станция работает в обычном режиме.