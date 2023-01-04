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У київському метро пасажиропотік за рік скоротився майже вдвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2022 році київський метрополітен перевіз понад 160 мільйонів пасажирів, а в новорічну ніч підземкою як укриттям скористалися понад 5 тисяч людей. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.

У київському метро пасажиропотік за рік скоротився майже вдвічі

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2021 році в київському метро проїхалося 319 321,6 тисяч пасажирів

Цитата

«У 2022 році Київським метрополітеном скористалось 162 мільйони 170,3 тисячі пасажирів. Традиційно найзавантаженішою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія. За нею – Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія. Для порівняння: у 2021 році столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів», – повідомив Поворозник.

Він також нагадав, що столична підземка слугувала мешканцям столиці укриттям під час повітряної тривоги.

«Тільки у новорічну ніч, під час повітряної тривоги, підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей», – зазначив Поворозник.

Доповнення

У 2020 році метрополітен перевіз 279,5 млн пасажирів, а у 2019 році - 495,3 млн пасажирів.

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