В киевском метро пассажиропоток за год сократился почти вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2021 году в киевском метро проехалось 319 321,6 тысяч пассажиров

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«В 2022 году Киевским метрополитеном воспользовалось 162 миллиона 170,3 тысячи пассажиров. Традиционно самой загруженной остается Святошинско-Броварская (красная) линия. За ней – Оболонско-Теремковская (синяя), а наименее загруженной является Сырецко-Печерская (зеленая) линия. Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров», – сообщил Поворозник.

Он также напомнил, что столичная подземка служила жителям столицы укрытием во время воздушной тревоги.

«Только в новогоднюю ночь, во время воздушной тревоги, подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых почти 400 детей», – отметил Поворозник.

Дополнение

В 2020 году метрополитен перевез 279,5 млн пассажиров, а в 2019 году - 495,3 млн пассажиров.