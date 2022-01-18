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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35649 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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У 2021 році в київському метро проїхалося майже 320 млн людей: на якій лінії найбільше

У 2021 році в київському метро проїхалося майже 320 млн людей: на якій лінії найбільше

Київ • УНН

 • 21730 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 321,6 тисяч пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку київського метро.

Деталі

Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

На дургому місці — Оболонсько-Теремківська лінія.

Найменш завантажена — Сирецько-Печерська лінія.

У 2020 році метрополітен перевіз 279,5 млн пасажирів, а у 2019 році - 495,3 млн пасажирів.

Нагадаємо

У київському метрополітені Новий 2022 рік зустріло 24 599 пасажирів.

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