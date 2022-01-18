У 2021 році в київському метро проїхалося майже 320 млн людей: на якій лінії найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 321,6 тисяч пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку київського метро.
Деталі
Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.
На дургому місці — Оболонсько-Теремківська лінія.
Найменш завантажена — Сирецько-Печерська лінія.
У 2020 році метрополітен перевіз 279,5 млн пасажирів, а у 2019 році - 495,3 млн пасажирів.
Нагадаємо
У київському метрополітені Новий 2022 рік зустріло 24 599 пасажирів.