В 2021 году в киевском метро проехалось почти 320 млн человек: на какой линии больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В течение прошлого года столичным метрополитеном воспользовалось 319 321,6 тысяч пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу киевского метро.
Детали
Наиболее загруженной традиционно была Святошинско-Броварская линия.
На втором месте — Оболонско-Теремковская линия.
Наименее загруженная — Сырецко-Печерская линия.
В 2020 году метрополитен перевез 279,5 млн пассажиров, а в 2019 году — 495,3 млн пассажиров.
Напомним
В киевском метрополитене Новый 2022 год встретили 24 599 пассажиров.