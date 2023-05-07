У Київській області працює ППО - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Київській області працює ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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Мешканці Київської області повідомили про звуки вибухів. У КОВА підтвердили відпрацювання ППО.
"Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!", - написали в КОВА.
У КМВА також написали про роботу ППО на околицях Києва.
"На околицях Києва працює ППО!", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
ЗМІ повідомляли про вибухи в Одесі.