В Киевской области работает ПВО - КОВА

Детали

Жители Киевской области сообщили о звуках взрывов. В КОВА подтвердили отработку ПВО.

"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!", - написали в КОВА.

В КГВА также написали о работе ПВО в окрестностях Киева.

"В окрестностях Киева работает ПВО!", - отметили в КГВА.

Напомним

СМИ сообщали о взрывах в Одессе.