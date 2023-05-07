В Киевской области работает ПВО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Жители Киевской области сообщили о звуках взрывов. В КОВА подтвердили отработку ПВО.
"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!", - написали в КОВА.
В КГВА также написали о работе ПВО в окрестностях Киева.
"В окрестностях Киева работает ПВО!", - отметили в КГВА.
Напомним
СМИ сообщали о взрывах в Одессе.